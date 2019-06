Príncipe Harry le aplica la "ley del hielo" a Trump durante visita de estado

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Horas antes de su visita oficial de tres días a Reino Unido, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó "nasty" ("desagradable") a Meghan Markle por haber hablado mal de él cuando era aspirante a la Casa Blanca y culpó a los medios de comunicación de inventarlo.

En la conversación con The Sun, el mandatario aseguró que no estaba al tanto de que la ex actriz estadounidense, que se casó con el príncipe Harry en mayo de 2018, apoyase a la demócrata Hillary Clinton para la presidencia de EE.UU. en 2016 y que hubiera dicho que iba a mudarse a Canadá si ganaba Trump.

"¿Qué puedo decir? No sabía que ella fuera tan desagradable ('nasty')", contestó el presidente, según el audio que publicó The Sun ante la desmentida de Trump.

Pero, luego, Trump se desdijo y culpó a la prensa: "nunca llamé a Meghan Markle 'desagradable'. ¡Fue inventado por los medios de comunicación falsos y han sido pillados! ¿Se disculparán la (cadena de televisión) CNN, el (diario) The New York Times y otros? ¡Lo dudo!", señaló el republicano en su cuenta de Twitter.

Harry no habló ni se cruzó con Trump durante el evento real. (Internet)

De acuerdo con información de Infobae, hoy el príncipe Harry se presentó sin su esposa, de licencia por maternidad, y según los medios ingleses, evitó cruzarse con Trump durante el banquete de bienvenida que la reina Isabel II junto a su hijo, el príncipe Carlos, realizaron en el Palacio de Buckingham en honor al Jefe de Estado y a la primera dama, Melania.

De acuerdo al Daily Mail, Harry no habló con Trump durante el evento real y se mantuvo en todo momento junto a Ivanka, la hija y asesora del mandatario, que viajó junto a su marido, Jared Kushner.

En el marco de su visita al Reino Unido, el presidente norteamericano también tuvo duras palabras contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien calificó de "fracasado total".