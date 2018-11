Príncipe corre peligro en el G20 tras asesinato de Khashoggi

Agencia

ARABIA.- El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, que figura en la lista de los invitados para la cumbre del G20 que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Buenos Aires (Argentina), podría correr riesgos legales al presentarse en el evento tras el asesinato del periodista opositor al Gobierno saudita, Jamal Khashoggi, informa The Guardian.

De acuerdo con la jurisdicción universal, los fiscales de cualquier país tienen permiso de buscar el arresto de personas sospechosas de delitos graves como genocidio, tortura o ejecuciones extrajudiciales, independientemente del lugar donde se cometieron los delitos. Y Argentina, por su parte, cuenta con tres casos de jurisdicción universal abiertos, que son la Guerra Civil española, el genocidio armenio y Palestina, informa el diario.

Mientras que los grupos de derechos humanos en Buenos Aires afirman que no hay planes de buscar el arresto del príncipe saudita, la jefa de la división de Human Rights Watch en Oriente Medio, Sarah Leah Whitson, opina que no es un buen momento para Bin Salmán acudir a un evento de este tipo.

"Espero que haya algunas personas valientes en el planeta para advertirle a Mohamed bin Salmán que probablemente no le conviene ir al G20", dijo Whitson, agregando que "existe un grave riesgo de que se presenten denuncias en su contra" y dado que no se trata de un jefe de Estado, él no se beneficia de la inmunidad.

Además, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también debe estar en Buenos Aires y se puede esperar que lo use como plataforma para exigir la rendición de cuentas por el asesinato de Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía) el pasado 2 de octubre.

Mientras tanto, este jueves los medios han informado que la CIA podría tener la grabación de una llamada telefónica en la que se escucha al príncipe heredero saudita dando la orden de "silenciar a Jamal Khashoggi lo antes posible".

De acuerdo con los reportes, la directora de la CIA, Gina Haspel, mencionó durante su viaje a Ankara el mes pasado la existencia de un audio con una llamada telefónica entre el príncipe heredero y su hermano Khaled bin Salmán, en la que se escucha a ambos discutiendo la "incomodidad" creada por las críticas públicas de Khashoggi hacia la Administración del reino.