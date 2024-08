Príncipes de Jordania le dan la bienvenida a su primera hija, Iman

La Corte Real Hachemita reveló que hace unas horas, Hussein bin Abdullah II y Rajwa Al Hussein, príncipes de Jordania, le han dado la bienvenida a su primera hija, Iman bint Al Hussein.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Princess Rajwa Al Hussein were blessed, on 3 August 2024, with a baby girl they named Iman



