Proclaman oficialmente a Carlos III como rey en ceremonia real

Carlos III fue proclamado oficialmente rey de Gran Bretaña el sábado en una ceremonia cargada de tradición y simbolismo político que, por primera vez, fue transmitida en vivo.

Carlos subió al trono automáticamente tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II de Inglaterra, el jueves, pero la ceremonia es un paso constitucional y ceremonial fundamental en la presentación del nuevo monarca al país.

Decenas de políticos de alto nivel, retirados y en activo, incluyendo la primera ministra, Liz Truss, y cinco de sus predecesores, se dieron cita en los ornamentados apartamentos del Palacio de St. James para la reunión del Consejo de Ascensión.

Se reunieron sin Carlos y confirmaron oficialmente su título de rey Carlos III, antes de que se les uniese para realizar una declaración personal en la que prometió seguir el “ejemplo inspirador" de su madre al asumir los deberes monárquicos.

Hablando sobre su dolor personal, afirmó “Sé lo mucho que ustedes y todo el país, y creo que puedo decir que el mundo entero, se solidarizan conmigo en esta irreparable pérdida que todos hemos sufrido".

El nuevo rey aprobó formalmente una serie de órdenes, incluyendo la declaración del día del funeral de su madre como día festivo.

La fecha del funeral fue comunicado por The Family Royal (La Familia Real) anunciado, que será este lunes 19 de septiembre, el cual tendrá lugar en la Abadía de Westminster, en el Reino Unido.

Esta es la primera vez que se celebra la ceremonia de proclamación desde 1952, cuando la reina Isabel II subió al trono.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.