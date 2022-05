Productos de primera necesidad, por las nubes para los latinoamericanos

Ningún artículo es más esencial en los comedores mexicanos que la tortilla de maíz, pero la burbuja inflacionaria que envuelve a Latinoamérica y al resto del mundo hace que personas como Alicia García, una limpiadora en un restaurante en Ciudad de México, hayan tenido que reducir su consumo.

Hace meses, García, de 67 años, compraba varios kilos de tortilla para llevar a casa todos los días. Ahora, su salario no le alcanza para tanto y se limita a un kilo (2,2 libras).

“Aquí todo ha subido, yo, que trabajo con el salario mínimo, ¿cómo me va alcanzar?", le dijo a The Associated Press parada afuera de la tortillería.