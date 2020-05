Matan a tiros en su casa al profesor Bing Liu; investigaba sobre COVID-19

Estados Unidos.- Un profesor asistente de la Universidad de Pittsburg, que trabajaba en investigaciones sobre la enfermedad COVID-19, fue asesinado el pasado fin de semana; el presunto homicida fue hallado sin vida a unos metros de la escena del crimen, según han reportado medios estadounidenses.

Bing Liu, de 37 años, trabajaba en la escuela de medicina de la Universidad de Pittsburg en el departamento de bioinformática (computación y sistemas aplicados a la Biología).

Lui investigaba los mecanismos celulares del contagio por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y las consecuencias que tenía en el organismo a nivel celular.

Autoridades policíacas de Estados Unidos indican que aún no se sabe el motivo del asesinato.

Las primeras hipótesis apuntan a que Hao Gu de 46 años, un hombre que conocía a Liu (aunque no se haya aclarado la relación entre ambos) le disparó en múltiples ocasiones con una escopeta en su casa.

El cuerpo de Bing Liu tenía heridas de escopeta en la cabeza, cuello, torso, y extremidades. Su esposa, al momento del asesinato, no se encontraba en casa. Las puertas traseras y del patio en la casa estaban abiertas, práctica común debido a las altas temperaturas. Vecinos del lugar aseguran no haber escuchado los disparos y no hay reportes de nada robado en la residencia.

A no más de cien metros de la casa de Liu, la policía encontró a Hao Gu muerto en su coche con un disparo de escopeta en la cabeza. Al parecer, el disparo fue autoinfligido.

Todavía se desconoce la relación entre estos dos hombres y el motivo del asesinato. La investigación sigue en proceso, pero la policía ha subrayado que es muy poco probable que esto tenga algo que ver con el trabajo de Liu.

Colegas lamentan la muerte de Liu

Al enterarse de su muerte, los colegas del departamento expresaron su duelo:

“Bing estaba a punto de hacer descubrimientos muy importantes para entender los mecanismos celulares detrás de las infecciones de SARS-CoV-2 y las bases celulares de las complicaciones de la enfermedad que produce. Continuaremos con sus investigaciones para rendir homenaje a su excelencia científica.”

Bing Liu estudió la licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional de Singapur. Después trabajó como un adjunto de posdoctorado en el departamento de ciencias computacionales en la Universidad de Carnegie Mellon y, posteriormente, como asociado de investigación en el departamento de bioinformática en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburg.

En toda su carrera publicó un libro y más de 30 artículos académicos. Sus colegas aseguraban que era un profesional responsable, discreto y reservado. También aseguraron que, en ningún momento, sintieron que estuviera amenazado o preocupado por su bienestar físico.

(Con información de Noticieros Televisa, wtae y washingtonpost)