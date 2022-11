Prohíben importación y venta de equipos Huawei y ZTE en EU

La Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de Joe Biden, prohibió la importación o venta de equipos de telecomunicaciones de fabricantes chinos como Huawuei Technologies y ZTE; las cuales presuntamente representan un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos (EU).

A través de un comunicado, el organismo señaló que en los últimos años la Comisión, el Congreso y el Poder Ejecutivo han tomado medidas para construir un suministro más seguro y resistente para equipos y servicios de comunicaciones.

Rosenworcel envió la medida propuesta, que efectivamente prohíbe a las empresas vender nuevos equipos en Estados Unidos, a los otros tres comisionados para su aprobación final el mes pasado.

The @FCC’s committed to protecting our national security by ensuring that untrustworthy communications equipment is not authorized for use within our borders, and we are continuing that work here. https://t.co/CTFWEn6a7Q