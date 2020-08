Promete Joe Biden ponerle fin a una epoca de 'oscuridad'

ESTADOS UNIDOS.- Hacía 32 años que Joe Biden esperaba este momento. En 1988, tras 15 años como senador por Delaware, Biden encaró el primer asalto a la nominación demócrata a la presidencia: fue un fracaso mayúsculo tras descubrirse que plagió un discurso. Dos décadas después lo volvería a intentar, sucumbiendo antes de tiempo. el pasado jueves , a los 77 años, finalmente llegó su hora.

Para Biden, ha llegado el momento de "poner fin de esta era de oscuridad estadounidense" en la que en su opinión Trump ha sumergido a los Estados Unidos. Y él, tras tantos años esperando su oportunidad, está a unos días de conseguirlo.

Joe Biden, ya oficialmente candidato demócrata a la presidencia, se presentó como la antítesis de esa imagen tenebrosa de los Estados Unidos. El líder necesario en un momento donde hay que dejar de lado el partidismo, en el que hay que apostar por la unidad, recuperar la esperanza que tanto pregonaba el expresidente Barack Obama.

Joe Biden aceptó el pasado jueves 20 de agosto la nominación presidencial demócrata, un puesto que ha buscado por más de 30 años y a lo largo de tres postulaciones a la Casa Blanca. Su compañera de fórmula, la senadora por California Kamala Harris aceptó la nominación a la vicepresidencia el día previo.

It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.