Protestas en Birmania: Brutal represión podría empeorar

VICTORIA MILKO y FOSTER KLUG

TOKIO.- Las fuerzas de seguridad de Birmania han matado a numerosos manifestantes que protestaban contra un golpe de Estado. La nueva junta militar ha encarcelado a periodistas y a cualquier otra persona capaz de denunciar la violencia. Ha suspendido las limitadas protecciones legales. El mundo exterior ha respondido con críticas duras, un puñado de sanciones y poco más.

#MyanmarCoup Death toll in #Myanmar climbing as regime continues senseless violence even against medical workers as shown here #WhatsHappeningInMyanmar Cr: @RFABurmese pic.twitter.com/ygtct8Yfh5