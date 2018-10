Inauguran el puente marítimo más largo del mundo

Agencia

China.- China inaugurará el próximo 23 de octubre el puente marítimo más largo del mundo, que conectará las dos costas opuestas de la delta del río de las Perlas, según lo ha anunciado este miércoles el periódico South China Morning Post.

“Este es un mega proyecto. Todos los interesados ​​lo han estado esperando con gran anticipación"

También te puede interesar: Imputan cargos a joven que lanzó a su amiga desde un puente

De acuerdo con el portal de noticias RT, la construcción, de 55 metros de longitud, es casi dos veces más larga que el puente de la bahía de Hangzhou y reducirá el tiempo del traslado a Zhuhai de cuatro horas a solo 45 minutos.

Official: World’s longest bridge, the Hong Kong-Zhuhai-Macau bridge to open on October 23 https://t.co/jI3Pjex3li