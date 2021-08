¡Qué agradable sujeto! Comensal deja propina de 10 mil dólares en restaurante en Florida

Un comensal en un restaurante del norte de Florida reunió a los 10 empleados para agradecerles por su esfuerzo antes de dejarles una propina de 10.000 dólares para repartirse entre ellos.

El hecho ocurrió el martes por la noche cuando el hombre, su esposa e hijo terminaron de cenar en el restaurante Wahoo Seafood Grill, publicó el periódico Gainesville Sun.

Shawn Shepherd, dueño del Wahoo, relató al diario que recibió una llamada esa noche de parte de sus empleados, que le alertaron sobre la generosa propina. Su primera reacción fue sospechar.

"Revisen su identificación y el nombre en la parte trasera de su tarjeta de crédito", aconsejó Shepherd al empleado que llamó.

Sin embargo, el sistema de punto de venta del restaurante aprobó la transacción. Shepherd dijo haber revisado al día siguiente para asegurarse de que el dinero todavía seguía ahí.

"Ver a estos chicos recibir su cheque fue casi tan bueno como la mañana de Navidad", declaró Shepherd al Sun.

Se dijo muy agradecido con el cliente dado que sus empleados han sido leales al restaurante durante la pandemia de coronavirus.

Entre los beneficiados de la propina se encontraba Ashley Green, quien hace poco tuvo a su hija enferma.

"Ella tuvo un mes complicado, al no poder trabajar. Su hija había estado ingresando y saliendo del hospital. Ha sido un periodo realmente estresante para ella", afirmó Shepherd.

Shepherd narró que cuando inició la pandemia de COVID-19 tuvo que cerrar temporalmente el Wahoo y perdió cerca de 30.000 dólares en alimentos.

"No sabía nada sobre entregas en la acera, no sabía nada sobre entregas a domicilio y comida para llevar. No estábamos preparados para eso. Ni siquiera teníamos contenedores de alimentos para hacerlo", explicó Shepherd.

Subrayó que la Asociación de Restaurantes de Florida y la Cámara de Comercio del Condado Alachua fueron de una ayuda enorme al conseguirles los fondos de emergencia para pagar los salarios a sus empleados. Shepherd reabrió el Wahoo en mayo.

Consideró que está en deuda con sus empleados porque ellos le ayudaron a mantener el restaurante a flote durante ese momento difícil.

