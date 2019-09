¿Qué esperar de la 'toma' de la secreta base militar Área 51?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace una semana el evento de Facebook que invita a los usuarios a 'asaltar' la zona secreta de Área 51 —remoto destacamento de la Base de la Fuerza Aérea de Nellis en Nevada (EE.UU.) y epicentro de numerosas teorías de la conspiración— consiguió más de 2 millones de 'asistiré', su autor se retractó diciendo que todo era una broma y abandonó una iniciativa que ya se había convertido en una marca denominada Alienstock.

En la zona pública cercana a la entrada del Área 51 ya se encuentran instalados tiendas de recuerdos, cafés y moteles temáticos, así como un escenario para festivales de música. Una compañía de cerveza incluso produjo latas con temática alienígena y un burdel en Nevada anunció descuentos para los "entusiastas de lo extraterrestre".

Una semana antes de la fecha programada para el inicio del 'asalto', su organizador, Matty Roberts, manifestó en un comunicado que se retiraba de la iniciativa AlienStock. El joven, de 21 años, asimismo prohibió el uso de su nombre, logotipo, redes sociales y sitio web y anunció que celebrará su propio festival de música 'AlienStock' en Las Vegas, justificando su decisión con razones de seguridad. El acto tuvo lugar este jueves.

"Debido a la falta de infraestructura, planificación y gestión de riesgos, junto con las preocupaciones planteadas por la seguridad de los más de 10.000 asistentes esperados, decidimos sacar a Alienstock de Rachel a una alternativa más segura [...] Nos estamos desconectando oficialmente de la afiliación de Little A'Le'Inn y Rachel NV", afirmó.

West decidió que, pese a la declaración de Roberts, el festival en Rachel —un pueblo con población de aproximadamente 50 personas— no iba a ser cancelado y se celebrará finalmente de jueves a domingo. Informó al medio que se están programados 20 actos musicales. West asimismo lanzó la venta de comida y souvenirs.

El evento y su magnitud esperada preocupan a los oficiales locales, que han firmado declaraciones de emergencia, y a los residentes de la desértica región que no están acostumbrados a ver multitudes de personas en sus pueblos.

"Nos estamos preparando para lo peor", confesó un residente de Rachel, Joerg Arnu, que tiene cerca y letreros 'No Traspasar' instalados en su propiedad que también advierten de que cualquier intruso será arrestado y multado con 1.000 dólares. Según dijo a la agencia, los vecinos locales incluso organizaron vigilancia nocturna y se comunican por las radios para averiguar si tras la llegada de los visitantes queda suficiente alimentos, agua y botes de basura.

A group of people and law enforcement at the back gate of Area 51 near 3 am. #area51 #StormArea51 pic.twitter.com/pMz90zRtyJ