¿Qué significa "Modo duende", la palabra del 2022 para Oxford?

"Modo duende" es el término que eligió la Universidad de Oxford como la palabra del año, debido a que refleja el espíritu y estado de ánimo de las personas en 2022.

Más de 300,000 votos recibió dicha palabra, luego de que la institución lanzó la convocatoria. Metaverso quedó en segunda posición y #IStandWith quedó en tercer lugar.

The ‘goblin community’ has spoken!



We’re pleased to announce goblin mode as the #OxfordWOTY 2022.



