Quedan libres 2 hombres tras pasar injustamente 42 años en prisión

Florida.- Este jueves, un tío y su sobrino, que pasaron más de 42 años condenados injustamente en una prisión de Florida, fueron liberados, informó la organización sin fines de lucro Proyecto de Inocencia de Florida.

De acuerdo con RT, Clifford Williams, de 76 años, y su sobrino Hubert Nathan Myers, de 61, cumplían sentencia de pena de muerte y cadena perpetua respectivamente, después de que fueran declarados culpables de haber perpetrado los disparos que acabaron con vida de una joven en 1976, a pesar de que ambos siempre alegaron su inocencia.

En las primeras horas de la mañana del 2 de mayo de 1976, ocurrió un tiroteo en Morgan St. en Jacksonville, Florida. Jeannette Williams y su compañera Nina Marshall dormían en la cama cuando sonaron disparos en su habitación. Jeannette fue asesinada casi de inmediato, sufriendo múltiples heridas de bala. Su compañera Nina resultó herida, también con múltiples heridas de bala, pero pudo abandonar la casa y viajar al hospital para recibir atención.

Escuchando los disparos y la conmoción, los vecinos y amigos que asistían a una fiesta de cumpleaños para Rachael Jones salieron para observar la escena. El grupo de observadores incluía a Nathan Myers y Clifford Williams.

A pesar de sus coartadas de estar en la fiesta cuando sonaron los disparos, un hecho confirmado por 45 asistentes, ambos hombres fueron arrestados por la policía apenas horas después del tiroteo.

Luego de más de cuatro décadas en prisión y después de una investigación de la unidad de Revisión de Integridad de Convicción (CIR, por sus siglas en inglés) se descubrió que no existían evidencias suficientes que involucren a Williams y Myers, por lo que una jueza tomó la decisión de ponerlos en libertad.

El 28 de marzo de 2019, Hubert Nathan Myers y Clifford Williams se convirtieron en los primeros exonerados liberados con base a la investigación y las conclusiones de una Unidad de Integridad de Convicción en el Estado de Florida.

