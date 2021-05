Querellan a Director de Bienes Aprehendidos del MEF por uso ilegal de vehículos

Presentan querella penal en contra del Ministerio de Economía y Finanzas por supuesto delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos en contra del titular de la Dirección Administrativa de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo N.

Los juristas José N. y Valentín N. en representación de un empresario mexicano, denuncian públicamente el mal uso de los bienes de su representado al llegarle una factura del Sistema PANAPASS por un poco más de mil dólares de los vehículos supuestamente aprehendidos por dicha entidad, y que están siendo utilizados por este alto funcionario.

Su equipo legal declaró que los vehículos de alta gama, valorados en más de ciento cincuenta mil dólares, no pueden ser utilizados a razón de que no tienen la capacidad de darle el mantenimiento, no tienen razones potenciales para el uso del los mismos, no han sido traspasados, sospechan que no tienen seguros, incluso que a algunos le han cambiado las placas para poder circular, lo que puede constituir un robo o un abuso de confianza, pues el cambiar las placas de un vehículo asegurado precautoriamente, deja ver el ánimo de apropiarse de ellos, por parte de las autoridades.

Esto ultimo fue expuesto por una investigación interna de su equipo legal al comprobar que las placas de los vehículos no correspondían a los mismos, luego que se verificara el numero BIM de los autos y darse cuenta que fueron cambiadas. Luego de esto analizaron que la placa que le correspondía a un vehículo del estado.

Señalan también que en repetidas ocasiones se le han negado la solicitud de administración de los mismos sin brindarle una excusa real por la cual no pueden ser transferidos bajo fianza para el debido mantenimiento y custodia.

En respuesta el Ministerio de Economía y Finanzas publicó su respuesta en las redes sociales que mediante un reglamento interno les da la facultad de utilizar los bienes y en caso tal de ser devueltos pagaran las multas puestas por el sistema PANAPASS.

Sus abogados respondieron, que los vehículos siguen a nombre de su representado y se están amparando a su derecho constitucional de propiedad privada de los mismos, llamaron a esto un robo con impunidad.

Salvador N., representante legal del empresario afectado, señaló que, ningún reglamento está por encima de la constitución de Panamá ni de la convención americana de derechos humanos, por lo que, la actuación de las autoridades, constituyen una serie de delitos que habrán de perseguirse y castigarse, pues el mensaje que están enviando las autoridades panameñas, es que los extranjeros no pueden tener bienes en Panamá, porque no hay ninguna garantía para proteger el derecho de propiedad.

Por su parte el empresario afectado declaró: El gobierno de Panamá tiene que investigar quien está detrás de este fraude. Los fiscales Isis N. y Marcos N. son los autores de este robo pero recibieron instrucciones de una alta jerarquía. Personas que sacan provecho de esta situación, como utilizar mis autos y llevarse el dinero en intereses de mis cuentas bancarias y todo señala al MEF y Rodolfo N. como los responsables.

El empresario mexicano que lleva una investigación en la fiscalía segunda con más de 18 meses de haberse iniciado y sin imputación de cargos, el cual fue inadmitido en diciembre 2019 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y cuenta con impedimento de entrada al país, lo cual ha hecho imposible que propiamente pueda reclamar sus activos.