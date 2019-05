Rappi ‘engaña’ a usuaria con mega descuento especial

Agencia/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En días recientes, una usuaria de Rappi recibió una promoción que a más de uno habría encantado.

De acuerdo con el portal Merca2.0, en su buzón de mensajes se leyó: “Angélica, acabamos de cargar 465.25 pesos a tu cuenta para que los gastes en lo que más te gusta en las próximas dos horas! Pide ahora”.

Como era de esperarse, la beneficiada hizo un pedido por varias cosas para terminar con una cuenta de 564 pesos. Además, le notificaron que recibiría un descuento adicional de 58.26 pesos como beneficio, es decir, finalmente tendría que pagar sólo 41.41 pesos por su compra.

Lo interesante del caso, es que luego de haber utilizado el bono dentro de las dos horas establecidas por el servicio, Pérez recibió un mensaje en el que la plataforma le notificó que su primer gran oferta se trataba de un error, y que la verdadera bonificación que Rappi habría ofrecido a dicha usuaria era de apenas 46.52 pesos.

Lo siento #rappi pero me regalaste 80.000 pesos y aproveché para comprar unas cositas ... Tres horas después me dices que era un error... Lo siento! Esos rapicreditos me los mecatie en cositas! #rappi #pobrecitoeldemercadeo pic.twitter.com/MKaL7epfIL