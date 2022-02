Un menor de tan solo cinco años se encuentra atrapado desde hace cuatro días en un pozo de 32 metros de profundidad en Marruecos. Los equipos de rescate han visto complicaciones en la operación por la inestabilidad del suelo.

El niño, identificado como Rayan, cayó el martes por la tarde en un pozo que se encuentra fuera de su casa en la aldea norteña de Ighran. Su madre comentó al medio Al-Aola TV, que fue ella quien descubrió la situación en la que se encontraba su hijo tras escucharlo llorar y rápidamente llamó a las autoridades, .

Por su parte, el padre de Rayan dijo que las autoridades enviaron comida y agua al lugar, y que vio a su hijo bebiendo un poco de agua que le habían hecho llegar por medio de una cuerda.

#SaveRayan Five years old Moroccan boy trapped in tiny tunnel 32 meters deep. Has been trapped for 3 days. All eyes on rescue mission. Pray for him. 🙏 pic.twitter.com/jrxDcBUYap

Los rescatista cavaron un pozo paralelo de más de 31 metros de profundidad, informó la agencia marroquí MAP. Luego empezaron a excavar un túnel horizontal hacia el niño con ayuda de ingenieros topográficos.

please don't forget to include Rayan in your ad'iyah today, he's a 5 year old who fell into a well in morocco 3 days ago and they've been trying to save him since then :( i cant imagine how traumatic this must be for him and his family :(( pic.twitter.com/GfCBkZIvp0