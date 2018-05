Por la 'caída' de 20 mil rayos cancelan vuelos en Reino Unido

Agencia

Reino Unido.- Hasta 20 mil rayos cayeron sobre el Reino Unido durante una poderosa tormenta nocturna, y un aeropuerto del área de Londres tuvo interrupciones en vuelos debido a que se dañó el sistema de reabastecimiento de combustible de aeronaves, informaron meteorólogos el domingo.

El aeropuerto londinense de Stansted dijo que un rayo dejó el sistema de combustible “inactivo por un tiempo esta mañana. Los ingenieros han estado en el lugar y ya restauraron el sistema, sin embargo, los vuelos pueden estar sujetos a desvío, demora o cancelación”, según Televisa News.

Más de 200 vuelos se retrasaron en Stansted. Otras 31 salidas y 18 llegadas fueron canceladas, de acuerdo con FlightStats, un sitio en internet que informa sobre vuelos.

This thunder has more motivation than I ever will have in a lifetime ⚡️#lightning #Thunderstorms pic.twitter.com/YtL613lVnk