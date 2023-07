Realizan la segunda coronación del Rey Carlos III en Escocia

Tras la coronación principal del ahora Rey Carlos III en mayo, este 5 de julio se llevó a cabo su segunda coronación en Edimburgo, Escocia.

La ceremonia fue realizada en la catedral St. Giles, a la cual asistieron varios miembros de la familia real como los príncipes de Gales, William y Kate, así como miembros escocés importantes.

A pesar de ser un evento más discreto, tuvo la misma importancia que la primera coronación en la Abadía de Westminster. En esta coronación, le fueron entregados los 'Honores de Escocia', los cuales son: las joyas de la corona escocesa, el cetro y una espada.

Como los siguientes miembros de la corona en heredar el trono británico, asistieron el príncipe William y la princesa Kate. La pareja es muy querida por los británicos, ya que consideran que el príncipe de Gales se ve muy capacitado para llevar el mando del país.

La princesa Kate, una vez más impacta por su simpatía y su belleza. Vistiendo un elegante atuendo azul rey, ganó los corazones de los televidentes.

Muchas personas salieron a las calles de Escocia, con el fin de saludar a los príncipes en su recorrido hacia la catedral, llegando a apacar un poco el protagonismo del rey.

Lo que muchos sospechaban fue confirmado en la ceremonia de hoy, en la cual no se vieron rastros del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. No es de extrañar que la pareja no fuera invitada o que decidieran no asistir, debido a la tensa relación que tienen con los miembros de la corona.

Los medios presentes en las calles escocesas, llegaron a escuchar gritos que decían ‘él no es mi rey’, causando que la seguridad de la corona y de la ciudad buscaran a los incitadores para pedirles silencio y respeto.

This is what Charles was trying avoid and why the Met arrested protesters at the coronation. You can still hear the #NotMyKing chant even though they tried to drawn it out with the Bagpipes. pic.twitter.com/ow5CgiGUyx