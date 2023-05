Reaparece ex primer ministro italiano tras hospitalización

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi hizo el sábado sus primeras declaraciones públicas desde que fue hospitalizado hace un mes, al enviar un mensaje en video a su partido político Forza Italia.

Berlusconi, que apareció en el video sentado en un escritorio instalado dentro del hospital y flanqueado por banderas italianas y de la Unión Europea, recibió una ovación de pie durante el congreso del partido en Milán. El tres veces primer ministro y magnate de los medios de 86 años señaló que era la primera vez desde que fue hospitalizado que usa un abrigo y una chaqueta.

Dijo que Forza Italia es “un pilar esencial y leal” de la mayoría gobernante liderada por los Hermanos de Italia de extrema derecha de Giorgia Meloni, y que estaba orgulloso de los logros del gobierno hasta el momento, incluida una reducción en los impuestos sobre la nómina.

Berlusconi fue hospitalizado en el hospital San Raffaele de Milán con una infección pulmonar el 5 de abril y los médicos revelaron más tarde que también tiene leucemia crónica.

Su partido es el más pequeño de la coalición de Meloni, que también incluye a la Liga de Matteo Salvini. Berlusconi tiene un escaño en el Senado, pero ningún puesto en el gabinete.

