Regreso a clases 2020: estas son algunas recomendaciones de los expertos

La pandemia de coronavirus alteró prácticamente todas las actividades del mundo, pero una que acapara la atención es el regreso clases y la principal duda ¿es seguro volver a las aulas?

En el mes de abril, cuando muchos países tuvieron que imponer rigurosas medidas de confinamiento, los niños de más de 194 países se encontraban desescolarizados; es decir, aproximadamente el 91% de los estudiantes de todo el mundo.

Algunos países escandinavos reabrieron sus escuelas con modificaciones y no han tenido brotes ligados a ellas. En Estados Unidos, algunos distritos escolares están planeando combinar clases en persona con otras virtuales para ayudar a mantener la distancia social. En otros como Atlanta, Houston y Los Ángeles, el curso comenzará sólo con clases en línea.

¿Qué recomiendan los expertos para el regreso a clases?

Los expertos en salud pública de varios países recomiendan:

Crear grupos de 10 a 15 estudiantes que permanezcan juntos en las aulas,

Durante el recreo y la hora del almuerzo, este grupo debe permanecer unido,

El grupo de estudiantes debe contar con un maestro asignado .

. De esta manera se limita cualquier propagación del virus y en caso de salir positivo, el grupo se puede poner en cuarentena sin afectar a los demás .

. También recomiendan las clases en línea para los estudiantes de mayor grado.

Sobre el uso del cubrebocas, se recomienda:

que sea únicamente para el personal y

alumnos con edad suficiente para usarlas de forma correcta y entender su utilidad.

¿Cómo es el regreso a clases en otros países?

China

Antes de ingresar al jardín de infancia en Chongqing, China, que reabrió el 2 de junio, los niños utilizan desinfectante para manos y se comprueba su temperatura.

Además, los maestros han adoptado diversas medidas como controlar los síntomas de la COVID-19, fomentar las buenas prácticas de higiene y desinfectar las aulas y los dormitorios. Los horarios de asistencia varían según la provincia y el grado escolar, dependiendo del nivel de contagios por región.

Costa de Marfil

El 18 de mayo se reanudaron las clases en medio de una serie de medidas de precaución: uso de cubreboca, lavado frecuente de las manos y distanciamiento físico. Sin embargo, el Ministerio de Educación anunció recientemente un receso escolar entre finales de junio y septiembre.

Francia

El curso escolar debe reanudarse el uno de septiembre en Francia, de modo presencial y con menos restricciones que tras el confinamiento. En los espacios cerrados ya no será obligatorio mantener la distancia física de un metro si es materialmente imposible o impide acoger a todos los alumnos de una clase.

La mascarilla será obligatoria para los alumnos de más de 11 años, dentro y fuera del aula, si no es posible mantener la distancia de seguridad. Además, el lavado de manos será obligatorio varias veces al día.

Israel

El Estado judío es quizá el ejemplo más claro de lo que no se debe hacer. Apenas los contagios parecían controlados se ordenó la reapertura de las escuelas a finales de mayo. Sin embargo las cosas no salieron muy bien: tuvieron que cerrar unas pocas semanas después por el aumento de infecciones entre alumnos y maestros.

“Definitivamente no deben hacer lo que nosotros”, dijo Eli Waxman, profesor del Instituto Weizmann de Ciencia y presidente del equipo que asesora al Consejo de Seguridad Nacional de Israel en materia de la pandemia. “Fue un gran fracaso”.

El ejemplo de Uruguay

En Latinoamérica, solo Uruguay ha retomado las clases presenciales. Este país sudamericano es de los menos afectados por la pandemia con apenas mil 300 contagios y 37 lamentables muertes.

Las clases reiniciaron el 1 de junio, aunque los menores solo acuden dos días por semana por un máximo de cuatro horas y deben guardar distancia en las aulas y en el patio. Las autoridades insisten en que no hay constancia de que se haya producido ningún contagio en las escuelas.

Vietnam

Para poder reanudar las clases, las escuelas tenían que cumplir una serie de normas como la higiene ambiental y alimentaria, la disponibilidad de elementos médicos y de saneamiento (por ejemplo, termómetros y jabón), la comprobación de la temperatura, la utilización de mascarilla y el distanciamiento físico en las aulas.

(Foto: UNICEF/UNI329516/Teachers in Lao Cai)

(Con información de Unicef, The New York Times, Vanguardia y Associated Press)