¡Regresa Trump a Twitter! Elon Musk restablece su cuenta tras sondeo

Elon Musk anunció esta noche el restablecimiento de la cuenta de twitter de Donald Trump, luego de realizar un sondeo donde pidió a los usuarios que pulsaran si estaban de acuerdo con un “sí” o “no”, ganando a favor con un 51,2%.

Con aproximadamente más de 12 millones de personas participando en la dinámica, se revirtió la prohibición que el expresidente tenía en la famosa red social de Twitter, desde el pasado 6 de enero de 2021 cuando se le señaló de atacar el Capiloto de Estados Unidos durante el congreso que estaba a punto de certificar la victoria electoral de Joe Biden.

Musk hizo hincampíe ante los resultados de su encuesta de la siguiente manera:

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv

“El pueblo ha hablado. Trump será restablecido. Vox Populi, Vox Dei”, tuiteó Musk, usando una frase latina que significa “la voz del pueblo, la voz de Dios”.

Asimismo, varios usuarios han hecho viral el hecho al confirmar que en minutos se pudo ver la cuenta de Trump con sus más de 59.000 tuits anteriores, el cual se encontraba suspendida.

El exmandatario de los Estados Unidos, durante una reunión del grupo judío llevado a cabo en Las Vegas, hizo mención en tener conocimiento de la encuesta que estaba realizando el ahora propietario de la red social Twitter, pues desconoce la razón por el cual lo llevó a cabo.

“He oído que estamos recibiendo una gran votación para que también volvamos a Twitter. No lo creo, porque no veo ninguna razón para ello”, expresó durante su discurso.

Hasta ahora solo queda esperar, con qué “tuit” asombrará al mundo al reaparecer su usuario en la plataforma.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.