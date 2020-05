"Regresen a casa lo más pronto posible": Embajada de EEUU

Esta tarde la embajada de los Estados Unidos emitió un mensaje a sus ciudadanos que se encuentran en México, exhortándolos a regresar a su país lo más pronto posible.

El gobierno de los Estados Unidos advirtió que no es posible garantizar vuelos de repatriación de México a los EEUU. y que todo ciudadano que desee volver, deberá de hacer los arreglos comerciales lo más pronto posible, de lo contrario, podría quedarse en el extranjero durante un periodo de tiempo indeterminado.

El embajador Christopher Landau publicó un mensaje den su cuenta de Twitter resolviendo una duda recurrente hacia la embajada, "¿Cuándo y cómo resolverán las operaciones consulares para los norteamericanos y los aplicantes a la Visa?".

