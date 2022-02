Rehenes escapan de la Apple Store en Ámsterdam.

Policías armados se congregaron el martes en torno a una tienda Apple Store en Ámsterdam, en medio de reportes de que un hombre armado había tomado a un rehén.

“Hay un individuo armado dentro de la tienda. La policía está en el lugar con unidades especiales para traer la situación bajo control”, tuiteó la policía de Ámsterdam.

Fotos y videos colocados en redes sociales parecían mostrar a alguien armado en la tienda reteniendo a una persona.

La emisora AT5 sugirió que se trató de un intento de robar la tienda. Añadió que testigos reportaron haber escuchado disparos.

La policía avisó que se abstendría de dar detalles sobre “la situación en la tienda Apple Store en Leidseplein para no entorpecer nuestra investigación ni nuestro despliegue allí”.

Bajo este entendido, hasta el momento la policía de Países Bajos no ha reportado los avances del caso.

Medios locales revelan que al menos una docena de rehenes habrían logrado escapar de la tienda Apple, sin embargo la policía reveló que aún hay al menos una persona en peligro.

"We still have an active hostage situation in the Apple Store and will not share information about the current situation for the safety of those involved.

(Con información de AP)

