¿Enferma? Reina Isabel II esconde extraña marca en su piel (Foto)

Agencia

Reino Unido.- La salud de la reina Isabel II, de 92 años, preocupa. El pasado jueves recibió al rey Abdullah y a Rania de Jordania en el palacio de Buckingham y la fotografía en la que los tres posan, con la monarca británica en el centro, ha alzado la voz de alarma. La reina está de pie, con las manos posadas, y una de ellas, la izquierda, está morada. Una imagen, la de su mano púrpura que, al comienzo de la recepción, intentó evitar poniéndola en la espalda.

Desde Buckingham no se ha realizado comentario alguno sobre un posible problema médico. El silencio en torno a la salud de la reina no es algo raro. El año pasado, Buckingham tuvo que admitir que la habían operado de cataratas después de que los medios observaran que la presencia de la monarca en distintos actos con gafas de sol no era normal y que requería una aclaración.

También te puede interesar: ¿Qué pasará el día que la Reina Isabel muera?

Diversas publicaciones tratan ahora de buscar una respuesta a la mano oscurecida de la monarca inglesa. En el diario británico Express apuntan varias hipótesis que explicarían, desde el punto de vista médico, el extraño color púrpura de la mano de Isabel II.

Podría tratarse de un hematoma causado por un golpe sin, en principio, demasiada importancia dado que no se aprecia ningún otro tipo de lesión en la monarca. Esta explicación sería bastante lógica dado que la piel se vuelve más delgada con el paso del tiempo y pierde parte de la capa que la protege de golpes y moratones. Una afección conocida con el nombre de púrpura senil, que se hace evidente sobre todo en las manos y los antebrazos de las personas mayores.

El tono de la piel de la mano de la reina podría ser consecuencia de una inyección o incluso de que haya necesitado goteo o algún tipo de anticoagulante por problemas circulatorios, una posibilidad que, sin embargo, considera poco probable Emma Hammet fundadora de First Aid for Life en Daily Mail. Ella se decanta por considerar que la mano de la reina está morada por algún golpe de escasa importancia. La ve algo hinchada, una circunstancia que habría impedido a Isabel II usar guantes y ocultar con esta sencilla fórmula el moratón.

El experto en realeza Joe Little, editor jefe de Majesty Magazine, ha recordado que la difunta Reina Madre llevaba a menudo parches en la mano como consecuencia de su tratamiento contra la anemia. En el caso de Isabel II cree el color morado de su mano se debe simplemente a cosas de la edad.