Reina al volante: Estos son los vehículos preferidos de Isabel II

Londres.- Con casi 7 décadas en el poder, la Reina Isabel II de Reino Unido ha tenido un asiento en primera fila para ser testigo de la historia y, durante todo ese tiempo, una marca de autos se ha mantenido siempre a su lado: Land Rover.



Obviamente tenía que ser un fabricante inglés y adaptarse al estilo de vida de la monarca, quien siempre ha disfrutado de las actividades al aire libre. Y aunque podría pensarse que una reina no tiene necesidad de manejar su propio auto, no sólo era común verla detrás del volante, sino que recibió el entrenamiento para ello.

Isabel II aprendió a manejar en 1945 cuando, aun siendo princesa, se entrenó como mecánica y conductora de camiones en la división de fuerzas armadas de mujeres de la Oficina Auxiliar de Servicio Territorial. Como parte de su entrenamiento aprendió a cambiar llantas, armar motores y conducir ambulancias.

Uno de los primeros vehículos que recibió la reina fue un Defender, un vehículo popular en la época, pues tanto el Rey Jorge VI como el ex Primer Ministro Winston Churchill usaban uno. De hecho, Defender fue un vehículo recurrente en sus giras por la Commonwealth e incluso fueron modificados para que la familia real pudiera usarlos para desfilar en ellos.

Quizá una de las anécdotas más populares de la reina a bordo de un auto fue cuando el entonces príncipe Abdullah de Arabia Saudita visitó el Castillo de Balmoral en Escocia y la monarca le ofreció dar un paseo para conocer el lugar.



"Los Land Rover reales estaban estacionados frente al castillo. El príncipe heredero se subió en el asiento delantero del Land Rover, con su intérprete en el asiento de atrás, como se le instruyó. Para su sorpresa, la reina se subió al asiento del conductor, giró la llave y arrancó", recuerda Sherard Cowper-Coles, ex embajador saudí en su libro titulado “Siempre Diplomático”.



Preocupado por la velocidad de la monarca y al no estar acostumbrado a ver una mujer detrás del volante, pues entonces a las mujeres en Arabia Saudita se les prohibía conducir, el príncipe Abdullah pidió a su intérprete que le rogara a la reina disminuir su velocidad, según el relato del ex diplomático.

A lo largo de su mandato, la reina ha tenido cerca de 30 camionetas Defender, muchas de las cuales han sido personalizadas a su gusto. Específicamente, un pedido entregado en 2002 fue diseñado con una suspensión más alta y asientos de piel en color verde.



La colección de la familia real incluye Bentleys personalizados y cotizados Aston Martin en los que se puede ver a la reina como pasajera, pero cuando Isabel II conduce, casi siempre lo hace en un Land Rover.