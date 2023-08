Reino Unido abandona embajada en Níger

Reino Unido ha anunciado la evacuación de todo el personal diplomático que quedaba en la Embajada en Níger por motivos de seguridad ante una posible intervención militar contra la junta golpista en el país.

Londres también ha recordado que está desaconsejado viajar a Níger, incluida la capital, Niamey, por razones de seguridad. La evacuación total tiene lugar después de que el Ministerio anunciara a principios de mes la reducción de su personal diplomático, acompañado de una alerta contra el viaje de sus ciudadanos al país.

The announcement of a "D-Day" for a military invasion to overthrow the coup in Niger by neighboring states from the regional ECOWAS alliance sparked massive protests in the Nigerien capital Niamey. Protesters shouted slogans against former colonial power France, which backs… pic.twitter.com/rk929umarE