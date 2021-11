Gran Bretaña: dos personas mueren a causa de la tormenta Arwen

Al menos dos personas fallecieron en Gran Bretaña luego de que la primera tormenta del invierno barrió partes del país con rachas de casi 160 km/h (100 mph).

La tormenta, bautizada como Arwen por la agencia de meteorología británica, azotó con especial dureza partes del norte de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, provocando cierres de carreteras, demoras en el servicio de trenes, apagones y un oleaje fuerte.

Waterfalls blowing upwards in Caithness, Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 as Storm Arwen rips through the country.



