La agencia de inteligencia británica MI5 elevó a “severo” el nivel de alerta por terrorismo en Irlanda del Norte el martes, en medio de un aumento de la actividad de militantes republicanos.

Es el segundo más alto de nivel por terrorismo en Irlanda del Norte, en una escala de cinco niveles, y significa que un ataque es probable. En el año pasado el nivel estuvo a un nivel más bajo, el de “sustancial”.

Grupos paramilitares norirlandeses depusieron las armas tras el acuerdo de 1998 que puso fin a décadas de conflicto entre irlandeses republicanos, milicias probritánicas y fuerzas de seguridad británicas, en que murieron más de 3 mil 600 personas.

JUST IN - MI5 increases the terror threat level from substantial to "severe" in Northern Ireland — an attack is highly likely.