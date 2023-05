Reino Unido sigue de fiesta por la coronación de Carlos III

En las celebraciones del domingo por la coronación del rey Carlos III cualquiera podía portar una corona, inclusive un perro.

Un día después del espectáculo de la coronación del rey Carlos III en una antigua ceremonia religiosa, las festividades tomaron un giro más realista con miles de picnics y fiestas callejeras celebradas en toda Gran Bretaña en su honor, sin necesidad de invitaciones de lujo.

Bajo un frondoso toldo verde en el Regent’s Park de Londres, Valent Cheung y su novia se presentaron para vitorear al nuevo rey con los vecinos que les acogieron cuando se mudaron de Hong Kong. Para la ocasión, engalanaron a Tino, su leal y “real” perro blanco y esponjoso, con una pequeña corona púrpura.

The Princess Royal receives a posy of flowers from a child as residents hold a Coronation street party in Swindon today. pic.twitter.com/420IE197Jj