Renacen los lobos terribles: Canadá alerta por la desextinción

La empresa biotecnológica Colossal Biosciences, con sede en Dallas, anunció el nacimiento exitoso de tres lobos terribles, una especie extinta hace aproximadamente 13.000 años.

El anuncio, realizado el lunes, marca un hito en el avance de la desextinción, pero también ha provocado un intenso debate sobre sus posibles consecuencias.

Scientists have brought back dire wolves using ancient DNA, with the first born on October 1st, 2024, over 10,000 years after their extinction 👀 pic.twitter.com/RKPW2dM4ci