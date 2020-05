Rentadora de autos Hertz se declara en bancarrota

CIUDAD DE MÉXICO.- Hertz Global Holdings Inc. declaró su bancarrota luego de no llegar a un acuerdo con los acreedores principales, publicó The Wall Street Journal, citando personas familiarizadas con el asunto.

La presentación de la quiebra le permite a la compañía seguir operando mientras diseña un plan para pagar a sus acreedores y cambiar el negocio.

El diario dijo que la compañía de alquiler de automóviles busca la protección del capítulo 11 en los próximos días después de que las restricciones gubernamentales sobre los viajes reduzcan el tráfico aéreo y terrestre, diezmando el mercado de alquiler de vehículos, dijeron las fuentes.

La bancarrota convierte a Hertz en uno de los incumplimientos corporativos de más alto perfil que se deriva del impacto de la pandemia de coronavirus en los viajeros estadounidenses.

Hertz, con sede en Estero, Florida, perdió un pago de arrendamiento el mes pasado y convenció a los acreedores a esperar hasta el viernes por la noche antes de declarar un incumplimiento. Los acreedores se negaron a otorgar otra extensión, indicaron personas familiarizadas con el asunto.

Los acreedores habían pedido una compensación inicial de la compañía a cambio de una nueva extensión, pero las dos partes no pudieron llegar a un acuerdo, señaló una de las personas.

El diario dijo que Hertz tiene una deuda de aproximadamente 19 mil millones de dólares, compuesta por 4.3 mil millones en bonos y préstamos corporativos y 14.4 mil millones de deuda respaldada por vehículos mantenida en subsidiarias de financiamiento especiales.

La compañía ha pasado años tratando de reestructurar su negocio, luchando con la competencia de sus pares, incluidos Enterprise Holdings Inc. y Avis Budget Group Inc., así como empresas emergentes de viajes compartidos como Uber Technologies Inc. y Lyft Inc.

(Con información de Reforma y El Financiero)