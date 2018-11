Fiscal General de Estados Unidos renuncia a su cargo

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, renunció al cargo, informó el presidente Donald Trump.

A través de su cuenta de Twitter, Trump informó que el jefe de despacho de Sessions, Matthew Whitaker, será el secretario de Justicia interino.

Lo sustituirá en el cargo, equivalente a ministro de Justicia, Matthew G. Whitaker, jefe de Gabinete de Sessions. Según ha explicado el propio Sessions en una carta al presidente, su dimisión se produce por petición de Trump. Sessions ha asegurado que "trabajó para aplicar la ley".

Sessions ha tenido que soportar las críticas por parte de Trump por haberse recusado de la investigación sobre el papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, que dieron la victoria al magnate neoyorquino. La salida de Sessions era esperada, después del vuelco electoral de los republicanos, que retienen la mayoría en el Senado pero pierden el control en la Cámara de Representantes.

Nunca en la historia moderna de EEUU se habían producido ataques por parte del presidente contra un miembro de su Gabinete tan frecuentes y duros en público como los de Trump a Sessions, informa Reuters. El ya ex ministro de Justicia, de 71 años, había sido uno de los primeros miembros del Congreso en respaldar la candidatura de Trump en 2015.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....