Funcionarios de salud de EEUU renuncian en cascada

Rhode Island.- Vilipendiados, amenazados con represalias violentas y en algunos casos sufriendo agotamiento, docenas de funcionarios de salud pública estatales y locales en todo Estados Unidos han renunciado o han sido despedidos durante la pandemia de coronavirus, un testimonio de lo políticamente delicados que se han vuelto las mascarillas, los confinamientos y los datos de infecciones.

Una de las salidas más recientes ocurrió el domingo, cuando la directora de salud pública de California, la doctora Sonia Angell, renunció sin dar una explicación luego de un problema técnico que causó una demora en el reporte de resultados de las pruebas para detectar el virus, información que se utiliza en la toma de decisiones sobre la reapertura de negocios y escuelas.

La semana pasada, la comisionada de salud de la ciudad de Nueva York fue reemplazada luego de meses de fricciones con el Departamento de Policía y el Ayuntamiento.

⚠️Something is going on in CA DPH, with >500K cases, >10K deaths & on the heels of a computer “glitch” last week leaving CA with a backlog of 250-300K unreported cases comes reports that director Dr. Sonia Angell is leaving effective today. No reason given. Something’s off 🤔 https://t.co/2oFWSmKKtu