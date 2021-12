Reportan 16 estados contagios de la variante Ómicron en EU

Al menos 15 estados en Estados Unidos han reportado casos de la variante de coronavirus, ómicron, y se prevé que la cifra aumente rápidamente, señaló Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en declaraciones a la cadena ABC News.

Casos de Ómicron han sido reportados en:

“The next six months really depend on how we mobilize together to do the things that we know work,” @CDCDirector Rochelle Walensky tells @MarthaRaddatz as omicron variant now detected in at least 16 states in the U.S. https://t.co/6lbp3t5lUH pic.twitter.com/MbweWu5zCD