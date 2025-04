Reportan al menos 6 muertos tras caída de helicóptero en Nueva York

Un helicóptero se estrelló este jueves por la tarde en el Río Hudson, frente a la ciudad de Nueva York, dejando por lo menos seis personas muertas, según reportes preliminares de la policía estatal. La aeronave sobrevolaba la zona cuando, por causas aún desconocidas, cayó directamente al agua.

#Breaking #NYC The helicopter involved is

Reg: N216MH A Bell 206L-4 LongRanger IV. Scary to watch this going down. It looks like the back of the helicopter/tail rotor is completely severed off. I’ve seen this type of crash before. Very sad. #AviationNews #HudsonRiver pic.twitter.com/79dHPt38I0