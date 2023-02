Reportan caída de meteorito en McAllen, Texas

La tarde del miércoles, las redes sociales se inundaron de un video que reportaba la caída de un meteorito, fenómeno que alertó a los habitantes de Hidalgo, Texas, muy cerca de la frontera con México.

De acuerdo con la información, alrededor de las 17:00 horas (hora local), los ciudadanos de McAllen, Mission y Edinburg, afirmaron haber escuchado un estallido.

La única autoridad oficial que hasta el momento se ha pronunciado al respecto fue el alguacil del Condado de Hidalgo, Eddie Guerra. El funcionario informó que había sido informado de un posible meteorito sobre la zona, a su vez indicó que dos aviones fueron testigos del hallazgo.

Was informed by my Federal partners that Houston Air Traffic Control received reports from two aircrafts that they saw a meteorite west of McAllen. Where the exact point of impact is unknown. No reports of any damage in that area has been received. pic.twitter.com/x3MkpL0I4J

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional en Brownsville publicó en su cuenta de Twitter que habían detectado una señal con una de sus herramientas satelitales, sin que confirmaran la versión del meteorito.

There's been reports of a possible meteorite this evening west of McAllen. One of the satellite tools we use is the Geostationary Lightning Mapper & it measures lightning as observed from space. GLM detected a signal at 523 PM with no storms around. No official confirmation yet. pic.twitter.com/1NKRZTZU9C