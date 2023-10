Reportan intento de asesinato contra Oleg Tsarev en Crimea

El ex diputado ucraniano con afinidades prorrusas, Oleg Tsarev, fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos tras experimentar una hospitalización de emergencia a raíz de recibir un disparo en la península de Crimea, la cual fue anexada por Rusia en 2014.

El político se encuentra inconsciente y ha perdido mucha sangre, tal y como señala un mensaje difundido a través de su propio canal de Telegram, donde indica que recibió un disparo a medianoche en su domicilio, según informaciones del diario 'The Moscow Times'.

Si bien se desconocen los detalles sobre quién fue responsable del ataque armado, varios políticos cercanos a Tsarev han lamentado que su vida se encuentre en peligro.

Vladimir Rogov, a pro-Russian politician in occupied Ukraine, said Oleg Tsaryov was in intensive care and that his condition was life-threatening. https://t.co/xYei1glCyK

Tsarev fue diputado del Parlamento de Ucrania entre 2002 y 2014, además de candidato a la Presidencia en 2014.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha anunciado la puesta en marcha de una causa penal por el intento de asesinato de Tsarev.

Por su parte, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania se ha limitado a confirmar que el exdiputado efectivamente fue atacado.

🇺🇦🇷🇺 Former Ukrainian politician Oleg Tsarev was attacked in #Crimea



This is reported by a number of media outlets. Previously, an attempt was made on former Verkhovna Rada deputy Oleg Tsarev in Yalta.#UkraineRussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/1Ikd5BLyzr