Al menos ocho personas murieron en un tiroteo registrado la tarde del sábado en un supermercado en Buffalo, Nueva York, indicaron dos policías.

La policía de Buffalo había señalado poco antes que el presunto agresor había sido detenido. Los dos agentes no tienen permitido hablar públicamente sobre el incidente y por ello solicitaron mantenerse en el anonimato.

De momento se desconoce cuántas otras personas fueron baleadas al interior de la tienda Tops Friendly Market y la identidad del sospechoso no ha sido dada a conocer.

El supermercado se encuentra en un vecindario predominantemente de raza negra, a unos cinco kilómetros (tres millas) al norte del centro de Buffalo. El área circundante es principalmente residencial, con una tienda de la cadena Family Dollar y una estación de bomberos cerca de la tienda.

La policía cerró la cuadra, que se hallaba rodeada de espectadores, y la policía acordonó todo el estacionamiento con cinta amarilla. El alcalde de Buffalo, Byron Brown, acudió al lugar y tenía programado hablar con los medios posteriormente.

Update: Buffalo PD confirmed the shooter is in custody, and video from the scene shows police taking an approx. 18 year-old White man into custody.



The suspect allegedly live-streamed the attack on Twitch, and described himself as a "white supremacist and anti-semite". pic.twitter.com/ImZCunBUtW