Reportan posible tirador en centro comercial de Florida

FLORIDA.- Durante la tarde de este domingo, autoridades de Florida arribaron de inmediato a la plaza comercial en Boca Raton por un tirador activo. A través de su cuenta de Twitter, la Policía de Boca Raton confirmó un tirador en el centro comercial, señalando que las personas debían evitar transitar por el área.

En un tuit, la policía había dicho que estaban realizando una búsqueda activa del área y le pidió a la gente que evitara acercarse el centro comercial.

Finalmente, la policía no halló evidencia de la presencia de un posible tirador.

