Se reporta tiroteo cerca de hospital en Chicago

CHICAGO.- Autoridades reportan a un hombre armado que abrió fuego cerca del hospital Mercy Hospital, según un informe de la Policía de Chicago. Las autoridades respondieron a un aviso de tiroteo a las 15:28 (hora local).

De acuerdo a RT, el portavoz de la Policía de Chicago, Anthony Guglielmi, como resultado del tiroteo se registraron múltiples víctimas.

Reports of multiple victims from incident at 26th and Michigan. Please avoid area. pic.twitter.com/VtDIr5b2Ok