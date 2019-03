Asesinan a varias personas dentro de una mezquita en Nueva Zelanda

Agencia

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Varias personas fueron asesinadas en un tiroteo dentro de una mezquita en la ciudad neozelandesa de Christchurch, aseguró un testigo.

Los últimos reportes de las autoridades indican que al menos dos personas han sido detenidas por este ataque.

De acuerdo con información de AP, la policía no ha descrito la magnitud del tiroteo, pero hizo un llamado a los habitantes de la ciudad, en el centro del país, a no salir a las calles.

El testigo asegura que vio a un hombre vestido de negro ingresar a la mezquita Masjid Al Norr y posteriormente escuchó decenas de disparos, seguidos de personas que salen aterrorizadas del lugar.

Dijo que también vio al agresor mientras huía antes de que llegaran los servicios de emergencia.

"La policía responde a informaciones sobre intercambio de disparos en el centro de Christchurch", informó la propia policía en las redes sociales, al tiempo que la prensa local mencionaba la existencia de numerosos heridos.

El ex presidente de la Asociación Musulmana de Canterbury, Mohammed Jama, que se encontraba en la mezquita, ha aseverado que al menos cuatro personas han resultado heridas y que otras dos se encontraban tendidas en el suelo.

Según un testigo, el asaltante llevaba casco, gafas y chaqueta militar, y utilizó un arma automática con la que realizó una veintena de disparos.

Entre los feligreses que se encontraban en la mezquita estaban varios miembros del equipo de cricket de Bangladesh, que el sábado tenía previsto disputar un encuentro contra Nueva Zelanda.

Hasta el momento ningún grupo o personaje se ha adjudicado el atentado. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento del ataque, grabado por uno de los propios agresores.

#BREAKING : Man allegedly involved in mass shooting in Christchurch, New Zealand live-streamed shooting rampage on Facebook; still frames are from video I obtained moments ago. pic.twitter.com/Uw7alIXsgr

A witness describes what took place when a gunman entered a mosque in Christchurch in New Zealand, and how he escaped https://t.co/1wKOUeqCnK pic.twitter.com/lipiOzY4rr