Reportan tiroteo en Carolina del Norte; hay cinco muertos

Cinco personas, entre ellas un agente de policía, murieron este jueves 13 octubre durante un tiroteo en una zona residencial, informó la alcaldesa de una ciudad de Carolina del Norte.

Varias personas fueron baleadas en el sendero del río Neuse alrededor de las 17:00 horas, reveló la alcaldesa de Raleigh, Mary-Ann Baldwin, a la prensa, e indicó que el departamento de policía le informó alrededor de las 20:00 horas que el sospechoso había sido “contenido” en una zona residencial.

Varios vehículos policiales y ambulancias acudieron al vecindario de Hedingham por la tarde, y los agentes permanecieron en el lugar durante horas, aparentemente en busca del sospechoso. Hacia primeras horas de la noche aún había pocos detalles de lo sucedido.

I have spoken with Mayor Baldwin and instructed state law enforcement to provide assistance responding to the active shooter in East Raleigh. State and local officers are on the ground and working to stop the shooter and keep people safe. - RC