Reportan tiroteo en universidad de Michigan; habría al menos un muerto

La noche de este lunes, varias personas resultaron heridas debido a un tiroteo registrado en el campus de la Universidad Estatal de Michigan, informó la policía de la escuela.

La policía proporcionó la información a través de Twitter y añadió que al parecer sólo había un sospechoso; no hay información sobre algún detenido.

Autoridades de la universidad había ordenado a los estudiantes y miembros del personal que se refugiaran luego de que recibió reportes de disparos en los alrededores del campus de East Lansing.

En una alerta enviada poco después de las 20:30, la policía del campus reportó un “incidente con disparos ocurrido en o cerca del campus de East Lansing”.

La alerta aconsejaba a los estudiantes y al personal “refugiarse en un lugar inmediatamente” y seguir alert.msu.edu para obtener información.

El auditorio de la escuela secundaria de East Lansing, donde por la noche se celebraba una reunión del consejo escolar, fue cerrado y la policía impidió que la gente saliera, informó el periódico Lansing State Journal.

MSU ALERT: There have been shots fired near Berkey Hall on the East Lansing campus. Please secure-in-place immediately. Police are active on scene. More information to follow. pic.twitter.com/xa4KlwXJWN