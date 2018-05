Hombre armado desata tiroteo en escuela de California

Agencias

CALIFORNIA, EU.- Se ha reportado un tiroteo en la Escuela Secundaria Highland en la ciudad Palmdale del estado de California, reporta Fox News citando al despacho del 'sheriff' del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el portal RT Noticias, han informado haber recibido una llamada sobre la presencia de un hombre armado en el campus de la escuela.

Se ha comunicado que hay al menos una persona herida de un disparo.

Alrededor de las 7:05 de la mañana, hora local de California las autoridades recibieron una llamada de emergencia pidiendo ayuda para detener a un hombre que se encontraba realizando disparos en el campus; de inmediato las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad y de acuerdo con medios internacionales el hombre fue capturado y puesto a disposición de la policía de Los Ángeles.

#BREAKING Abt 7 am multiple #LASD deputies responding to @Highland High School #Palmdale re possible shooting.