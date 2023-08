¿Represalias vs. África? EU detiene programas de ‘ayuda benéfica’ para Níger

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha anunciado este viernes que el Gobierno de Estados Unidos está "pausando ciertos programas de asistencia exterior" que benefician a Níger y que continuará "revisando" su asistencia al país africano "a medida que evolucione la situación".

Blinken ha aclarado que se trata de una medida provisional y que esta no afecta a todos los programas de asistencia exterior de EU en Níger.

Contrario a lo que se cree, el titular de Estado ha garantizado la continuidad de la asistencia humanitaria y alimentaria para "salvar vidas", así como de sus operaciones diplomáticas y de seguridad "donde sea factible" para la protección del personal estadounidense. Sin embargo; no especifico a qué tipo de asistencia serían las que el gobierno suspendería.

The provision of United States assistance to the government of Niger depends on democratic governance and respect for constitutional order. We are pausing certain foreign assistance programs, and will continue to review our assistance as the situation evolves.