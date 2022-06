Repsol, responsable del derrame de petróleo en el mar de Perú

La energética Repsol es la principal responsable del derrame de miles de barriles de petróleo en el mar de Perú, provocaron el peor desastre ambiental en las costas del país sudamericano, dijo el viernes un informe de una comisión investigadora del Congreso.

El documento de 381 páginas al que tuvo acceso The Associated Press, indica que la tubería de 4,5 kilómetros de largo y casi 50 años de antigüedad -que llevaba el petróleo hacia la refinería en tierra- no había sido renovada, ni recibido el correcto mantenimiento.

El informe añade que el buque de bandera italiana Mare Doricum, de donde se descargaba el petróleo, "quedó originalmente amarrado de forma incorrecta" y que los prácticos marítimos no permanecieron a bordo del buque durante la descarga. El capitán italiano, Giacomo Pisani, es corresponsable con Repsol porque ambos no controlaron el vertimiento sobre el Pacífico.

El documento será enviado a la Fiscalía que investiga por el presunto delito de contaminación ambiental a Pisani, al director local de Repsol, Jaime Fernández-Cuesta; a tres gerentes y a un funcionario estatal. El buque está inmovilizado por orden de la Fiscalía frente a la costa de Lima.

La Fiscalía ha solicitado la extradición del capitán italiano, quien salió de Perú el 9 de marzo un día después de una audiencia en la que se le prohibió abandonar el país.

El derrame en el Pacífico ocurrió el 15 de enero durante una descarga de petróleo del buque italiano, propiedad de la empresa Fratelli d’Amico Armatori S.p.A, hacia una refinería de Repsol ubicada en la costa de Lima.

El gobierno peruano afirma que se derramaron 11.900 barriles de petróleo, mientras que Repsol indica que sólo fueron unos 10.400. El vertimiento impactó un área un poco más grande que la ciudad de París. Repsol calculó la afectación en 106 kilómetros cuadrados.

Repsol ha acusado al barco de ocasionar el derrame. La AP pidió comentarios sobre el informe a la petrolera pero no obtuvo una respuesta al momento.

Fratelli d’Amico Armatori S.p.A dijo a The Associated Press que dado que la investigación de la Fiscalía aún no ha concluido “es prematuro hacer declaraciones categóricas sobre la responsabilidad de cualquiera de las partes”. La empresa italiana añadió que al momento no se han determinado las razones por las que se rompió la tubería que llevaba el petróleo a la refinería.

Perú ha demandado a Repsol por daños y perjuicios ante un tribunal civil local por unos 4.500 millones de dólares. La energética española calificó a la demanda de infundada porque las estimaciones “carecen de la más mínima base que soporte las cifras señaladas”.

