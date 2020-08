Abinader pone fin a 16 años en el poder de la izquierda en R. Dominicana

Santo Domingo.- Luis Rodolfo Abinader prestó juramento como presidente de República Dominicana el domingo en una ceremonia a la que asistió el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo.

Abinader, un hombre de negocios de 53 años que nunca había ocupado un cargo de elección popular, fue elegido para un mandato de cuatro años el 5 de julio, poniendo fin a un período de 16 años en el poder de un partido de centro-izquierda. Terminó segundo en las elecciones presidenciales de 2016.

“Esta elección resuena como un ejemplo para otras naciones del poder de la democracia y lo que es posible cuando los países priorizan los deseos de su gente”, tuiteó Pompeo después de la toma de posesión de Abinader.

That’s a wrap on a wonderful day in Santo Domingo. Congratulated the Dominican people and President @LuisAbinader on a successful election. Thanks to the team @EmbajadaUSAenRD for your hard work planning my visit and to the Dominican people for your hospitality. pic.twitter.com/0sOz4S2rcH