Republicanos desconfían: piden lista de visitantes a casa de Biden

Los republicanos, que recién tomaron el control de la Cámara de Representantes, están desconfiando de Joe Biden luego de que la Casa Blanca anunciara que encontró más documentos secretos en su domicilio de Delaware, por ello pidieron que se tenga acceso a la lista de las personas que visitan la residencia del presidente estadounidense.

El funcionario dijo que quiere ver todos los documentos y comunicaciones relacionados con las búsquedas que realizó el equipo de Biden, así como los registros de visitantes en la casa del presidente en Wilmington, Delaware, del 20 de enero de 2021 a la fecha. Indicó que el objetivo es determinar quién pudo haber tenido acceso a material secreto y cómo es que los documentos llegaron hasta allá.

🚨🚨🚨



I’m calling on @POTUS Chief of Staff Ron Klain to release the visitor log for President Biden’s Wilmington residence & provide info about all properties & locations searched, including the identities of the Biden aides conducting the searches.👇🏼https://t.co/4M3O2oWUNB