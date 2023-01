Republicanos inician investigación contra Biden y su familia

Los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciaron este miércoles su prometida investigación sobre el presidente Joe Biden y su familia, usando el poder de su mayoría para exigirle información al Departamento del Tesoro y a exejecutivos de Twitter, mientras allanan el camino para audiencias públicas.

“Ahora que los demócratas no tienen control unipartidista en Washington, llegará la supervisión y la rendición de cuentas”, declaró en un comunicado el representante republicano James Comer, titular de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.

La comisión le envió una serie de cartas al Departamento del Tesoro pidiéndole información sobre transacciones financieras por parte de miembros de la familia Biden que fueron reportadas como sospechosas.

Tales reportes son rutinarios y de por sí no son evidencia de ilegalidad. Es común que las transacciones de gran tamaño sean reportadas al gobierno.

Los republicanos también pidieron testimonios de varios exejecutivos de Twitter que estuvieron involucrados en el manejo que le dio la empresa a un reportaje del New York Post en octubre de 2020 sobre Hunter Biden, el hijo menor del presidente. Los republicanos sostienen que el reportaje fue retenido por razones políticas.

